В пятницу, 11 июля, в Украине идет 1234-й день войны с Россией.
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10:06 Дым над Одессой после прилёта "Шахедов".
10:00 "Ждите больших сюрпризов", - заявил Лавров о новом предложении РФ по Украине.
Глава МИД РФ не стал озвучивать подробности предложения, переданного через Рубио Трампу, процитировав президента США.
"Я хочу ответить словами Трампа: "Так я вам и скажу. Ждите больших сюрпризов". Ну я не знаю насчет больших сюрпризов, но есть вещи которые не комментируются. Да, мы обсуждали Украину, мы подтвердили ту позицию, которую президент Путин излагал, в том числе в очередной раз 3 июля в разговоре с президентом Трампом", - сказал Лавров.
09:54 Одесса под атакой "Шахедов".
Продолжают звучать взрывы.
09:50 Сообщают о взрыве в Одессе.
09:48 В Киеве запускают систему перехвата российских дронов с помощью дронов-перехватчиков, сообщает КГВА.
Проект называется "Чистое небо", на него потратят 260 миллионов гривен. Он уже работает несколько месяцев в пилотном режиме и перехватил под 550 "Шахедов".
Планируется запуск центра подготовки операторов дронов-перехватчиков, формирование дополнительных мобильных подразделений.
09:22 Министр иностранных дел РФ Лавров не стал комментировать заявление госсекретаря США Марко Рубио, что передал ему вчера новые российские предложения по завершению войны, которые должны были уже озвучить Трампу.
"Так я вам и скажу", - ответил он.
И добавил, что на встрече подтвердил прежнюю позицию РФ по Украине.
Сегодня Лавров и Рубио уже снова встретились на полях Восточноазиатского саммита - они что-то оживленно обсуждают и пожимают руки.
08:13 Число пострадавших в результате вчерашней атаки РФ на Киев возросло до 28 человек, среди них уже двое несовершеннолетних, сообщает КГВА.
08:12 Минобороны РФ заявило, что за ночь сбито 155 беспилотников над российскими регионами и Крымом.
Из них 11 над Московской областью.
Паблики пишут, что в подмосковной Дубне атаковано предприятие "Кронштадт", занимающееся разработкой беспилотников. Поражено ли оно, неизвестно.
В Туле дроны летели в район, где находятся крупные оборонные заводы, включая "Конструкторское бюро приборостроения", НПО СПЛАВ и "Щегловский вал".
В Ленинградской области заявили об опасности дронов, в аэропорту Пулково введены ограничения на полеты.
В Курской области, по словам врио губернатора Александра Хинштейна, удар пришелся на поселок Карла Либкнехта. В Липецкой области местные власти сообщили о гибели человека после падения дрона на сельхозпредприятие.
07:50 В результате ночного удара по Харькову повреждены восемь жилых домов, две больницы, включая роддом, и колледж.
По словам мэра Игоря Терехова, на данный момент в городе девять пострадавших.