В пятницу, 11 июля, в Украине идет 1234-й день войны с Россией.

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10:06 Дым над Одессой после прилёта "Шахедов".

10:00 "Ждите больших сюрпризов", - заявил Лавров о новом предложении РФ по Украине.

Глава МИД РФ не стал озвучивать подробности предложения, переданного через Рубио Трампу, процитировав президента США.

"Я хочу ответить словами Трампа: "Так я вам и скажу. Ждите больших сюрпризов". Ну я не знаю насчет больших сюрпризов, но есть вещи которые не комментируются. Да, мы обсуждали Украину, мы подтвердили ту позицию, которую президент Путин излагал, в том числе в очередной раз 3 июля в разговоре с президентом Трампом", - сказал Лавров.

09:54 Одесса под атакой "Шахедов".

Продолжают звучать взрывы.

09:50 Сообщают о взрыве в Одессе.

09:48 В Киеве запускают систему перехвата российских дронов с помощью дронов-перехватчиков, сообщает КГВА.

Проект называется "Чистое небо", на него потратят 260 миллионов гривен. Он уже работает несколько месяцев в пилотном режиме и перехватил под 550 "Шахедов".

Планируется запуск центра подготовки операторов дронов-перехватчиков, формирование дополнительных мобильных подразделений.

09:22 Министр иностранных дел РФ Лавров не стал комментировать заявление госсекретаря США Марко Рубио, что передал ему вчера новые российские предложения по завершению войны, которые должны были уже озвучить Трампу.

"Так я вам и скажу", - ответил он.

И добавил, что на встрече подтвердил прежнюю позицию РФ по Украине.

Сегодня Лавров и Рубио уже снова встретились на полях Восточноазиатского саммита - они что-то оживленно обсуждают и пожимают руки.

08:13 Число пострадавших в результате вчерашней атаки РФ на Киев возросло до 28 человек, среди них уже двое несовершеннолетних, сообщает КГВА.

08:12 Минобороны РФ заявило, что за ночь сбито 155 беспилотников над российскими регионами и Крымом.

Из них 11 над Московской областью.

Паблики пишут, что в подмосковной Дубне атаковано предприятие "Кронштадт", занимающееся разработкой беспилотников. Поражено ли оно, неизвестно.

В Туле дроны летели в район, где находятся крупные оборонные заводы, включая "Конструкторское бюро приборостроения", НПО СПЛАВ и "Щегловский вал".

В Ленинградской области заявили об опасности дронов, в аэропорту Пулково введены ограничения на полеты.

В Курской области, по словам врио губернатора Александра Хинштейна, удар пришелся на поселок Карла Либкнехта. В Липецкой области местные власти сообщили о гибели человека после падения дрона на сельхозпредприятие.

07:50 В результате ночного удара по Харькову повреждены восемь жилых домов, две больницы, включая роддом, и колледж.

По словам мэра Игоря Терехова, на данный момент в городе девять пострадавших.