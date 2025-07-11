Курченко получил в Украине подозрение за "отжим" предприятий на захваченных территориях
СБУ и Офис генерального прокурора сообщили о заочном подозрении близкому к семье экс-президента Виктора Януковича олигарху Сергею Курченко, который после 2014 года живет в России, а также группе россиян, которые, по данным следствия, присвоили украинские предприятия на захваченных территориях Украины.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
По материалам дела, фигуранты присвоили и незаконно эксплуатировали "значительное количество" комплексов угледобывающей, металлургической и коксохимической промышленности. Как установило расследование, они провели эти сделки на захваченных территориях Донецкой и Луганской областей на протяжении 2017-2021 годов. После приватизации предприятий они незаконно использовали мощности этих комплексов, а также осуществляли добычу и вывоз полезных ископаемых.
Согласно материалам дела, в приватизационную группу кроме Курченко также входят:
- замминистра экономического развития России С. Назаров;
- начальник департамента Министерства экономического развития России В. Павлов;
- другие граждане России и Украины, которые перешли на сторону РФ.
Спецслужба сообщает, что проводит "комплексные меры по привлечению подозреваемых к уголовной ответственности".
Осенью 2022 года "глава ДНР" Денис Пушилин подписал "указ", которым ввел санкции практически против всех представителей старой донецкой элиты, управлявшей регионом и бизнесом в нем последние 20-25 лет, в том числе Курченко.
Той же осенью Владимир Зеленский своим указом утвердил решение СНБО о введении санкций против Курченко.