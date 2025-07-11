Мэр Киева Виталий Кличко назвал вручение подозрений столичным чиновникам "репрессивной деятельностью" и "политическим давлением на городские власти". Ее целью является "уничтожить репутацию власти столицы и дестабилизировать жизнеобеспечение Киева".

Как известно, накануне подозрения получили бывший секретарь Киевсовета и близкий соратник Кличко Владимир Бондаренко вместе с директором транспортного Департамента КГГА Русланом Кандибором. Последний - в связи с затоплением метро в Киеве.

По словам Кличко, обвинения Кандибора в служебной халатности – "абсолютно манипулятивны", а в затоплении участка метро в 2023 году обвиняет ответственных за его строительство в 2008-2010-х годах.

Мэр заявляет, что "у некоторых цель – не защита и сохранение страны, а "победа" в Киеве".

"За все незаконные действия все равно, рано или поздно, придется отвечать - и их исполнителям, и режиссерам", - угрожает Банковой мэр.

Также он критикует "попытки сброса "парашютистов" (новых "управленцев"), которые ежедневно изобретают велосипед и делятся "гениальными открытиями" в постах в соцсетях". Очевидно, речь идет о главе КГВА Тимуре Ткаченко, которого назначил президент Украины Владимир Зеленский.

Ранее источники "Страны" сообщали, что Офис президента хочет назначить Ткаченко секретарем горсовета, чтобы в конечном счете убрать Кличко с поста мэра. В этом же контексте идут и уголовные дела против чиновников КГВА.

Подробнее об этом мы писали в отдельном материале.