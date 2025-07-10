Прокуратура вручила подозрение бывшему секретарю Киевсовета - экс-советнику и заместителю Киевского городского головы.

Об этом сообщает пресс-центр Киевской городской прокуратуры.

По версии следствия, подозреваемый в 2022-2023 годах безосновательно начислил почти 700 тыс. грн зарплаты сотруднику аппарата Киевского горсовета, который мобилизовался в ВСУ, но получал две зарплаты. При этом помог ему устроиться на работу обратно в горсовет, фактически способствуя уклонению от службы.

"Работник аппарата, которому были выплачены средства, вступив в ряды Вооруженных Сил Украины, получал соответствующее денежное обеспечение как военнослужащий. В то же время, он продолжал с июля 2022 по март 2023 безосновательно получать заработную плату", - говорится в сообщении.

Таким образом, мобилизованный работник фактически уклонился от прохождения военной службы, в воинскую часть не прибыл, никаких задач по обороне Украины не выполнял.

Отметим, что в указанный период должность секретаря Киевосовета занимал близкий соратник мэра Виталия Кличко - Владимир Бондаренко.

Напомним, Бондаренко сложил полномочия секретаря в апреле 2025 года в разгар "земельного дела", по которому проходит свидетелем.

О подоплеке борьбы за власть в Киеве и как с ней связана отставка Бондаренко мы писали в отдельном материале.