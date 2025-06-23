Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) официально сообщило о подозрении вице-премьеру и министру национального единства Украины Алексею Чернышову, который вернулся в Украину в воскресенье.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

По версии следствия, Чернышов, еще будучи главой Минрегиона, поспособствовал, чтобы столичный застройщик получил земельный участок в Киеве под строительство жилого комплекса.

За это застройщик должен был отдать государству часть будущих квартир, но землю оценили в пять раз дешевле, из-за чего государство недополучило бы квартир на миллиард гривен.

За это министр получил от застройщика скидку на квартиры в уже построенных ЖК на общую сумму более 14,5 млн грн.

На большую часть этих квартир уже наложен арест.

Напомним, против Чернышова, которого считают одним из самых близких к президенту Украины Владимиру Зеленскому чиновников, НАБУ расследует коррупционное дело. По данным СМИ, на прошлой неделе ему должны были вручить подозрение, но вице-премьер уехал за границу. При этом ходили слухи, что он оттуда уже не вернётся.

Однако "Страна" ещё в субботу писала, что Зеленский может приказать Чернышову вернуться, поскольку бегство вице-премьера стало бы сильным имиджевым ударом по президенту, а потом попытаться развалить дело против него в процессе расследования.

Судя по всему, именно по такому сценарию и начинают развиваться события.

Кроме того, Банковая нанесла вчера превентивный удар по собственнику "Украинской правды" Томашу Фиале, журналисты которой раскручивали скандал с Чернышовым: против бизнес-партнеров Фиалы и связанной с ним компании были введены санкции СНБО. Это выглядело как последнее предупреждение перед введением санкций уже против самого Фиалы, что могло бы уничтожить его основной инвестиционный бизнес.

Подробнее о подоплеке скандала вокруг Чернышова мы писали в отдельном материале.