Украинские СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах подтверждают информацию "Страны" о том, что семья вице-премьера Алексея Чернышова покинула Украину.

Так, 19 июня из страны выехал сын Чернышова, 20 июня – его жена.

Как сообщалось, Чернышов является фигурантом уголовного дела, по которому недавно задержали его бывших соратников. Сам министр на тот момент покинул Украину и до сих пор не вернулся. Официально Чернышов находится в командировке.

Ранее "Страна" поясняла, что означает скандал вокруг Чернышова и "наезд" на Ермака в США.

В материалах дела, которые зачитывались прокурорами САП в суде, прямо говорится о причастности к этому вице-премьера Украины, который, по версии следствия, и является центральной фигурой всей схемы.

Этот скандал привлек большое общественное внимание своей сюрреалистичностью: получается, что вице-премьер и министр по национальному единству, главная задача которого – способствовать возвращению украинцев домой, сам сбежал за границу.

Напомним, по сведениям, что опубликовал журналист Михаил Ткач, Чернышов остается за границей после скандала с обыском и взятием под стражу людей, с которыми он имел контакты.