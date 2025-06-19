Вице-премьер Алексей Чернышов остается за границей после скандала с обыском у него и взятием под стражу его близких соратников в Украине.

На это обратил внимание журналист Михаил Ткач.

"Вице-премьер Чернышов, как и ожидалось, не вернулся в Украину. 6 дней назад Чернышов анонсировал форум, который организует его министерство, а на свой собственный форум, который проходил в Киеве (17 июня - Ред.) включился, почему-то, онлайн. По информации источников в правоохранительных органах, границу он не пересекал", - пишет Ткач.

Судя по странице Чернышова в Facebook, он до сих пор находится за границей. Так, сегодня он проводит встречи в Страсбурге. Вчера - в Вене. Собственно, именно в Австрии он был, когда в Киеве проводился упомянутый выше форум.

Характерно, что в понедельник в Вене с визитом был президент Владимир Зеленский. И, по его словам, одной из тем его встреч с австрийскими чиновниками был вопрос экстрадиции украинских граждан из Австрии по запросу Украины. При том, что один из ближайших к Зеленскому чиновников, сам, судя по всему, не торопится возвращаться в Украину, где он может стать фигурантом уголовного дела.

По этому поводу уже появились мемы.

"Есть что-то ироничное в том, что министр, который отвечает за возвращение украинцев, сам сбежал за границу", - пишут в соцсетях.

Напомним, что после выезда Чернышова за границу у него в Украине прошли обыски, а НАБУ и САП задержали двух его близких соратников - директора по коммерческим вопросам АО "Укргазвидобування" Максима Горбатюка и члена правления НАК "Нафтогаз" Василия Володина.