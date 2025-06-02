Соучредитель группы "Приват" Алексей Мартынов сообщил, что 9 июня в лондонском суде состоится заседание по его иску в отношении Геннадия Боголюбова.

Он обвиняет бывшего партнера в невыполнение партнерских обязательств.

"Приезжай и честно расскажи, что я тебе не партнер, сколько всего купил на украденные из "ПриватБанка" деньги и спрятал от уважаемых судей", - пишет Мартынов.

Ранее Мартынов говорил, что намерен судиться с Боголюбовым и Коломойским из-за продажи его активов без его ведома.

Напомним, что Коломойский сидит в СИЗО. Недавно Печерский районный суд Киева снова продлил арест бизнесмена по уголовному делу о заказном убийстве - до 4 июля 2025 года. Во время рассмотрения дела сторона обвинения предоставила суду дополнительные материалы, в частности, пять томов с показаниями свидетелей и выводами экспертиз.

Ранее мы писали, что Боголюбов нелегально выехал за границу. В Украине против него возбудили уголовное дело и ввели санкции СНБО.

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