Вчера Печерский районный суд Киева снова продлил арест бизнесмена Игоря Коломойского по уголовному делу о заказном убийстве - до 4 июля 2025 года.

Об этом сообщает "Суспильне".

Прокуроры просили продлить меру пресечения еще на 60 суток без возможности внести залог. Ранее во время рассмотрения дела сторона обвинения предоставила суду дополнительные материалы, в частности, пять томов с показаниями свидетелей и выводами экспертиз.

В свою очередь адвокаты Коломойского вместе с самим подозреваемым просили суд отказать стороне обвинения, назвав ее требование необоснованным.

Интересно, что в зале суда Коломойский предстал в новом образе - лысым и без бороды.

На момент ареста в сентябре 2023 года бизнесмен сохранял прежний облик: с пышной шевелюрой и бородой.

Затем в ходе судебных процессов он подстригся и сбрил бороду.

Напомним, 2 сентября 2023 года Шевченковский суд Киева избрал меру пресечения Коломойскому и взял его под стражу с возможностью внесения залога в размере 509 миллионов гривен.

24 октября 2023 года в Шевченковском суде рассматривали ходатайство адвокатов бизнесмена об изменении меры пресечения с содержания под стражей на ночной домашний арест.

8 мая 2024 года Коломойскому сообщили о новом подозрении - в организации заказного убийства. Согласно расследованию, он из соображений личной мести заказал убийство директора одной из юридических компаний за несоблюдение требований по отмене решений общего собрания акционеров открытой акционерной компании. События происходили в Феодосии.