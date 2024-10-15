В отношении олигарха Игоря Коломойского возбуждено ещё одно уголовное дело. Об этом сообщает советник Офиса президента Сергей Лещенко.

По его данным, на днях соучредитель группы "Приват" Алексей Мартынов подал заявление в ГБР на своих бывших партнёров - Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. Он обвиняет их в мошенничестве с корпоративными правами.

Ранее Мартынов заявлял, что намерен с ними судиться, так как узнал о намерении Боголюбова продать часть активов без согласования с ним.

Боголюбов, напомним, летом сумел покинуть Украину на фоне слухов о возможном открытии против него уголовного дела.

Сообщается, что бизнесмен выехал за границу в сопровождении своего близкого родственника, хотя по базам указано, что границу он не пересекал. Установлено, что Боголюбов выехал по недействительному паспорту гражданина Украины, физически находящегося в Украине и страну не покидавшего.

Коломойский с прошлого года сидит в СИЗО. Он получил подозрение сразу по нескольким уголовным делам.