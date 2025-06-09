За границу массово выезжают граждане в возрасте 17 лет не только мужского пола, но и женского.

Об этом в интервью "РБК-Украина" заявила образовательный омбудсмен Надежда Лещик.

По ее мнению, одной из причин выезда является подорожание обучения. При этом он подтверждает, что дело и в мобилизации тоже.

"Я говорила с родителями, которые такие решения принимали, и они обращали внимание на неоднозначность заявлений о мобилизации с 18-летнего возраста", - сказала Лещик.

Чиновница уверена, что к концу каждого года количество учеников уменьшается.

"У меня нет статистики, поэтому не могу сказать, массовая ли эта проблема. Но об этом мы периодически говорим с образовательными управленцами на уровне областей и общин, что в 10-11-х классах начинает учиться одно количество детей, а заканчивает классы совсем другое... По статистике, в этом году на Национальный мультипредметный тест зарегистрировалось 312 490 человек. Это на 18% меньше, чем в прошлом году. 20 071 ребенок сдает тест за рубежом. Большинство стран, куда едет наша молодежь, не требует теста НМТ", - добавила Лещик.

Напомним, согласно данным из отчета "Мониторинг основных событий в экономике Украины" Министерства экономики, из Украины продолжается отток населения. Так, с начала текущего года еще 104 тысяч граждан уехали в Европу.

Ранее Еврокомиссия спрогнозировала, что украинцы начнут постепенно возвращаться домой уже в этом году.