В Раде задумались об упрощении выезда за границу для молодежи до 25 лет
В Верховной Раде хотят облегчить выезд за границу молодежи до 25 лет, но не сообщают, как.
Об этом рассказал представителям украинских изданий министр образования и науки Украины Оксен Лисовой.
"Мы обсуждали с председателем Верховной Рады одну идею, которая родилась в депутатской среде о том, чтобы дать возможность детям свободнее передвигаться. Чтобы не закрывать перед ними возможности для выезда, переезда и тому подобное", – сообщил Лисовой.
При этом он не сказал, в чем заключается идея.
"Сейчас это нельзя анонсировать как решение. Пока данная тема остается на уровне обсуждаемой идеи", – добавил министр.
Ранее Оксен Лисовой подтвердил тенденцию выезда молодежи мужского пола за границу после завершения школы. Правда, по его словам, ее нельзя назвать массовой.
Между тем, по словам известного блогера, в некоторых украинских классах уже остались только девочки.
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