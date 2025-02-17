Из Украины массово уезжают школьники мужского пола, которым скоро исполнится 18 лет. В некоторых классах уже остались одни девочки.

Об этом написал в Фейсбуке известная украинская блогер Алена Яхно.

"Сейчас встретилась с хорошей знакомой. Ее сыну 17 лет, скоро будет 18. Он в Киеве, но все его одноклассники уже уехали. Из класса остались только девочки. Морали не будет. Просто факт", - сообщила Яхно.

В комментариях люди удивляются, почему не уехал единственный мальчик, и одобряют действия родителей, которые вывозят своих детей из Украины.

Напомним, с 18 лет украинских юношей перестают выпускать за границу.

О том, что 16-17-летние школьники массово покидают Украину, в декабре рассказывала доцент Киевской школы экономики Ольга Купец. По ее словам, жители западной Украины часто видят автобусы, наполненные парнями 16-17 лет, которые едут в направлении Словакии, причем без родителей. Они выезжают не на обучение, а чтобы избежать мобилизации.

Между тем в Украине приглашают служить на контрактных условиях молодых мужчин в возрасте 18-24 лет, которые по закону еще не подллежат мобилизации. На первый взгляд, условия контракта весьма привлекательные, однако на практике молодежь будут отправлять только в пехотные бригады и добровольцы должны полгода участвовать в боевых действиях.