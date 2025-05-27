Глава Министерства образования и науки Оксен Лисовой подтвердил тенденцию выезда молодежи мужского пола за границу после завершения школы. Правда, по его словам, ее нельзя назвать массовой.

Об этом министр рассказал представителям украинских СМИ.

"Я не сказал бы, что это массово, но тенденция такая есть. Она не является массовой на самом деле. Безусловно, у нас есть ряд задумок, как смягчить эту негативную тенденцию, сведя ее до уровня угрозы. Мы видим общую тенденцию, которая касается в целом миграции, связанной с войной. И первый вопрос - это, конечно, вопрос безопасности. А решение этого вопроса вы знаете какое", - заявил Лисовой.

Он также заверил, что на случай возвращения школьников из-за границы места в учебных заведениях есть.

"Сегодня у нас очень много недоукомплектованных школ. Школы с удовольствием забирают себе детей. Здесь вообще нет проблемы, это абсолютно правильная политика", - сказал министр.

Ранее доцент Киевской школы экономики говорила, что тенденция выезда школьников массовая, и на западе Украины уже организовали туры по вывозу юношей.

По словам известного блогера, в некоторых украинских классах уже остались только девочки.