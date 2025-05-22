С начала года в Европу выехали еще 104 тысяч украинцев - Минэкономики
Из Украины продолжается отток населения. Так, с начала текущего года еще 104 тысяч граждан уехали в Европу.
Об этом свидетельствуют данные из отчета "Мониторинг основных событий в экономике Украины" Министерства экономики.
Исходя из информации Агентства ООН по делам беженцев, по состоянию на 17 апреля 2025 года по всему миру зафиксировано 6,918 миллиона просителей убежища из Украины.
В Европе на 16 декабря 2024 года было 6,254 миллиона граждан Украины, а по состоянию на 17 апреля 2025 года - уже 6,358 миллиона человек. При этом количество беженцев за пределами Европы остается прежним - 560 тысяч человек.
Опрос Агентством ООН по делам беженцев в отдельных странах Европы, проведенный в период между октябрем 2024 года и апрелем 2025 года, показал, что среди украинцев за рубежом:
- в возрасте 18-59 лет – 36% женщин, 17% мужчин;
- наибольшее количество выехало в I и II кварталах 2022 года (28% и 14% соответственно);
- до выезда из Украины было 52% трудоустроенных, трудоустроились в стране пребывания 42%;
- до выезда из Украины было 5% безработных, являются безработными в стране пребывания 16%.
В опросе приняли участие 6471 респондентов, 99% из них - граждане Украины, среди них 77% женщин, средний возраст респондентов – 44 года.
Как мы писали, в апреле упало количество беженок, планирующих вернуться из Польши в Украину.
Между тем некоторые страны ужесточают условия пребывания мигрантов или требования к ним, как, например, Великобритания.