Украинские переселенцы, проживающие на временно оккупированных территориях и выехавшие оттуда за границу, теперь смогут получать пенсию не только в "Ощадбанке", но и в других уполномоченных банках или через "Укрпочту".

Об этом сообщает Кабинет министров Украины.

Причем справка переселенца для этого не нужна.

Проживающие на захваченных РФ территориях для получения украинской пенсии должны ежегодно до 31 декабря подтверждать свою личность, использовать банковскую карту раз в полгода, а также заявить в Пенсионный фонд, что они не получают российскую пенсию.

Напомним, пенсионеров, находящихся за границей или на временно оккупированных территориях Украины, обязали до 31 декабря 2025 года пройти физическую идентификацию. Если они не успеют и не пройдут данную процедуру, им перестанут начислять пенсии.

Ранее мы писали, что в январе начался прием заявок от внутренних переселенцев для получения субсидии на аренду жилья. Право на получение субсидии имеют переселенцы, проживающие в Луганской, Донецкой, Херсонской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Запорожской, Николаевской и Днепропетровской областях.