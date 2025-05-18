В США продолжают обсуждать скандальный пост экс-директора ФБР Джеймса Коми, который завуалированно пожелал "убрать президента США Дональда Трампа".

Об этом сообщает CNN.

По информации издания, Коми уже вызывали на допрос в Секретную службу США, которая охраняет первых лиц.

Это произошло после опубликованной им картинки, где ракушками на песке выложены цифры "86 47", которые могут означать пожелание убрать 47-го президента.

Министр внутренней безопасности Кристи Ноэм сообщила, что предполагаемую угрозу в адрес Трампа со стороны Коми в настоящее время уже расследуют.

Сам Трамп лично также выдвинул претензии к бывшему директору ФБР.

"Он точно знал, что это значит. Ребёнок знает, что это значит. Если вы директор ФБР и не знаете, что это значит? Это означало убийство. И это говорит об этом громко и ясно", - сказал президент в интервью Fox News.

После этого Коми удалил фотографию.

При этом в CNN отмечают, что экс-директор ФБР с 2017 года вел ряд анонимных аккаунтов в разных соцсетях, используя их для поддержки Джо Байдена и Камалы Харрис на выборах 2020 и 2024 годов. Он также публиковал там различные рассуждения о жизни, природе и творчестве.

Исходя из заявлений журналистов, Коми проговорился о своей причастности к этим каналам на одной из вечеринок.

Источники из политических кругов заявляют, что бывший директор ФБР "стал немного странным после выхода на пенсию", и это доказывает его последний пост.

Ранее мы писали, что в США ведут расследование в отношении Коми, которого заподозрили в призыве к убийству Трампа из-за фотографии ракушек на песке.

Напомним, американский телеведущий Такер Карлсон заявил, что украинские власти были причастны к покушению на Трампа.