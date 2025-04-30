Американский телеведущий Такер Карлсон заявил, что украинские власти были причастны к покушению на президента США Дональда Трампа.

Об этом он заявил в интервью американской журналистке Мегин Келли.

Доказательств этой версии он не привел, но призвал расследовать "украинский след".

"Это факт, что элементы украинского правительства, пытались убить кучу людей. Начиная с [покушения на] нынешнего президента, и я не совсем понимаю, почему мы не докопались до сути. Я, знаете ли, поднимал это в своем шоу. Я думаю, нам нужно докопаться до сути. Я не знаю, что с этим расследованием по событиям в Батлере, Пенсильвания. Я имею в виду, что есть так много очевидных вопросов без ответа", – заявил Карлсон.

Отметим, что информации о связях с Украиной стрелявшего в Трампа Томаса Мэттью Крукса не было. Однако СМИ писали, что второй покушавшийся на Трампа - Райан Уэсли Рут бывал в Киеве и пытался купить там ракетную установку.

Напомним, ранее Такер Карлсон заявил, что США никогда не волновала Украина, они ее уничтожили, потому что целью была война с Россией, но Штаты ее проиграли.