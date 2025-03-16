Соединённые Штаты обеспечивают выплаты украинским чиновникам, которые работают на президента Владимира Зеленского, который имеет "антиамериканские и антихристианские" взгляды.

Об этом заявил близкий к американскому президенту Дональду Трампу журналист и видеоблогер Такер Карлсон в интервью с подкастером Клейтоном Моррисом.

"Мы платим за пенсии, за гарантированную пенсию бюрократов в Украине, которые работают на коррумпированное правительство Украины, возглавляемое антиамериканским, антихристианским Зеленским. Мы оплачиваем их пенсии, мы платим государственным служащим Украины. Обеспечиваем весь правительственный аппарат, всех", – сказал Карлсон.

"Мы также оплачиваем работу украинских предприятий, чтобы они оставались открытыми... мы, кажется, субсидируем работу малого бизнеса в Украине. Так что да, мы платим за всё", – добавил он.

Он призвал прекратить это, поскольку сами США "сейчас не в лучшем состоянии", и "кредитный долг страны превышает триллион долларов".

Напомним, Такер Карлсон призвал обвинить Зеленского в политических убийствах и перепродаже американского оружия.

"За последние три года, при молчаливой поддержке своих западных покровителей, украинское правительство совершило значительное количество тяжких преступлений. Всё это правда, и всё это когда-нибудь выйдет наружу. Лучше уже сейчас начать обвинять Зеленского", – написал Такер Карлсон в соцсети.

Ранее Владимир Зеленский ответил Карлсону после того, как журналист назвал украинского лидера "диктатором".