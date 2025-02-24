Дональд Трамп отказался называть Владимира Путина "диктатором", как ранее назвал Владимира Зеленского.

"Я не использую эти слова необдуманно", - ответил президент США на вопросы журналистов перед переговорами с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Напомним, на прошлой неделе Трамп назвал Зеленского "диктатором без выборов".

Также он прокомментировал слухи, что поедет в Москву на 9 мая.

"Я приеду в Москву, если все уладится. 9 мая — слишком рановато", - заявил Трамп.

В то же время он сказал, что пытается заключить с РФ несколько соглашений об экономическом развитии.

"У России есть то, что нам нужно, например, редкоземельные металлы", - заявил Трамп.

В свою очередь Макрон заявил, что невозможно конфисковать замороженные российские активы, это противоречит международному праву.

Ранее на этой же пресс-конференции Трамп заявил, что война может закончиться через несколько недель.

Он утверждает, что Путин не против размещения натовских военных миротворцев в Украине.