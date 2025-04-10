США никогда не волновала Украина, они ее уничтожили, потому что целью была война с Россией, но Штаты ее проиграли.

Об этом заявил приближенный к президенту США Дональду Трампу американский журналист Такер Карлсон.

"Одна вещь, которую, как мне кажется, до сих пор не осознали политики в Вашингтоне? - это то, что мы только что проиграли войну с Россией. США управляли этой войной - Пентагон, Госдепартамент, ЦРУ. Это никогда не было про Украину. Никто в Вашингтоне не заботится об Украине или о сотнях тысяч погибших украинцев. Украину просто уничтожили, и никого это не волнует. Это была война против России - из ненависти, в основном духовной. Но мы проиграли", - заявил Карлсон.

Напомним, в The New York Times писали о большой роли США в ведении войны в Украине. Позже эту информацию подтвердил экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

В то же время нынешний главком Александр Сырский и другие действующие представители военно-политического руководства Украины, информацию, изложенную в NYT, по большей части опровергли.

Война в Украине идет 1141-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 9 апреля 2025 года в обновляемом онлайне.