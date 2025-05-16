В США ведут расследование в отношении экс-директора ФБР Джеймса Коми, которого заподозрили в призыве к убийству президента Дональда Трампа из-за фотографии ракушек на песке.

Об этом передает NBC News.

Коми выложил из ракушек цифры "86 47".

В английском цифра 86 может обозначать "избавиться от чего-то или кого-то", "выгнать", "отменить", "убрать".

А Трамп - 47-ой президент США.

Версию про Трампа озвучил, в частности, министр внутренней безопасности Кристи Ноэм. Сам Коми это отрицает и пост уже удалил.

Напомним, что Трамп уволил Коми в 2017 году во время своего первого срока. Тот расследовал связи Трампа с РФ.

Ранее сообщалось, что 11 апреля задержали жителя американского штата Пенсильвания за угрозы убить Трампа. Согласно информации Минюста, 32-летний Шон Монпер был задержан в Батлере – том же городе, где в прошлом году во время митинга была совершена попытка убийства Дональда Трампа.

А 14 апреля в штате Висконсин начался судебный процесс над 17-летним юношей Никитой Касапом. Он убил свою мать и отчима и планировал убить президента США.