В американском штате Пенсильвания задержан мужчина, угрожавший смертью президенту Дональду Трампу, его окружению и назначенным им чиновникам.

Об этом сообщает Министерство юстиций США.

Согласно информации ведомства, 32-летний Шон Монпер был задержан в Батлере – том же городе, где в прошлом году во время митинга была совершена попытка убийства Дональда Трампа.

В обвинении Монперу приводятся его заявления с угрозами в адрес президента и других должностных лиц США.

"<...> Нам просто нужно начать убивать людей, Трампа, Илона, всех глав агентств, назначенных Трампом, и всех, кто стоит на пути. Помните, мы – большинство, MAGA – меньшинство страны, и к тому времени, как придёт время действовать, они будут ослаблены, многие будут раздавлены этой политикой, и они тоже захотят отомстить. Американская революция 2.0", – заявил Монпер 17 февраля 2025.

"Я убью его сам", – эта угроза подозреваемого прозвучала в видеоролике, опубликованном на YouTube под названием "Прямой эфир: обращение Трампа к Конгрессу" 4 марта 2025.

Ранее в New York Post писали, что обвиняемый в покушении на Трампа хотел купить в Украине РПГ или Stinger.

Напомним, экс-президент США Джо Байден заявил, что опасался покушения в ходе визита в Киев в 2023 году.