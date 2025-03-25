Бывший военный "Азова" и боец ММА львовянин Валентин Пидкович задержан СБУ в Кривом Роге по обвинению в подготовке теракта по заданию РФ.

Об этом сообщают львовские СМИ.

СБУ также подтверждает задержание 26-летнего мужчины, хотя и не называет имени и фамилии.

По версии спецслужбы, завербованный должен был оставить взрывчатку у криворожского ТЦК, начинив ее болтами и арматурой. При этом заявлено, что его планировали "втемную" взорвать возле военкомата.

Сообщается, что по российской инструкции он уж прибыл в Кривой Рог и получил локацию схрона, из которого забрал самодельное взрывное устройство, принес его в арендованную квартиру, где доукомплектовал взрывчатку дополнительными поражающими элементами и присоединил телефон для дистанционной активации. После этого провел доразведку около потенциальной цели, где должен был заложить взрывчатку, замаскированную под огнетушитель в рюкзаке.

Тогда его и задержали. Он уже находится под стражей. Ему грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, что недавно в здании полиции под Одессой уже прогремел взрыв и погибла женщина. Предварительно, она также была завербована РФ и принесла в участок взрывчатку, которую удаленно взорвали.

По такой же схеме недавно взорвали двух парней в Ивано-Франковске.