В штате Висконсин начался судебный процесс над 17-летним юношей Никитой Касапом. Он убил свою мать и отчима и планировал убить президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает CNN.

После убийства близких парень забрал их сбережения в сумме 14 тысяч долларов, автомобиль и огнестрельное оружие и попытался скрыться в Канзасе. На деньги он планировал убить Трампа. В Канзасе его и задержали.

Матерью юноши была 35-летняя Татьяна Касап с украинскими корнями. Вместе с сыном и вторым мужем, 51-летним Дональдом Майером, она жила в собственном доме в городе Уокешо. Там Никита застрелил ее и отчима.

Причем у полиции к нему претензий никогда не было. А вот одноклассники характеризовали его как "замкнутого подростка с интересом к радикальным идеологиям". Один из приятелей утверждает, что Касап озвучивал желание "убить родителей и свергнуть правительство США".

Сотрудники ФБР проверили переписку Касапа в мессенджерах. Как выяснилось, он общался в том числе на русском языке. Контакт, с которым он переписывался по-русски, предположительно находился в Украине. В их диалогах речь шла о подготовке покушения на Трампа. В одном из сообщений Никита интересовался, сколько времени следует скрываться после атаки на президента, и обсуждал возможность бегства в Украину: "Как долго мне нужно прятаться, прежде чем меня перевезут в Украину? Один-два месяца?"

"Значит, находясь в Украине, я смогу жить нормальной жизнью? Даже когда выяснится, что я это сделал?", - также спрашивал он.

Юноша готовился убить Трампа, поскольку считал его "символом правящего режима". Он надеялся, что устранение главы Белого дома поможет изменить нынешний политический курс. Об этом парень написал в своем манифесте под названием "Ускорить коллапс"».

Кроме того, Касап был связан с одной из американских неонацистских группировок, практиковавшей элементы сатанизма. Ее члены призывали к расовой войне и разрушению государства. В гаджетах арестованного обнаружили портреты Гитлера и экстремистские лозунги. Незадолго до убийства матери и отчима Никита занялся изучением инструкций по управлению дронами и изготовлению взрывчатки. Возможно, именно с помощью заминированного БПЛА он и хотел осуществить покушение на Трампа.

Касапу предъявили обвинения по статьям об убийстве двух человек первой степени, краже денежных средств, использовании поддельных документов и заговоре с целью убийства президента США. Следующее заседание суда по его делу назначено на 7 мая. Подозреваемый находится под стражей, свою вину он не признает.

Напомним, 11 апреля сообщалось о жителе Пенсильвании, также задержанном за угрозы убить Трампа.

13 июля прошлого года в Трампа стреляли во время предвыборного митинга в округе Батлер, Пенсильвания.