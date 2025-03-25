Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила возрастную классификацию: молодость теперь длится до 45 лет.

Об этом сообщила директор Института демографии Элла Либанова.

По её словам, демографическое старение человечества приводит к пересмотру возрастов.

"Если посмотреть на возрастные градации, предложенные ВОЗ, то мы видим, что до 45 лет это вообще молодежь. До 60 лет - это средний возраст, до 75 - преклонный, до 90 - старческий, и 90+ - это возраст долгожителей", - рассказала Либанова.

Демограф добавила, что изменения в возрастной классификации могут повлиять на социальную политику и пенсионные реформы в разных странах.

Ранее Либанова объясняла, почему украинцы живут в среднем на дюжину лет меньше людей в развитых странах.

Также ученые рассказывали о рисках демографического старения. Экономисты Гарвардского университета заявили, что темпы роста населения на Земле продолжает сокращаться. А проблема высокой рождаемости сменяется рисками, связанными со старением населения - снижением доли рабочей силы и повышением нагрузки на пенсионные системы и здравоохранение.