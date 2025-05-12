В Великобритании станет сложнее подаваться на рабочие визы и устраиваться на работу. Об этом сообщил премьер-министр страны Кир Стармер.

Сектор по уходу за пожилыми людьми, где часто работают украинцы, окажется под угрозой сокращения виз.

Реформа называется "Белая книга", о ней сообщается на сайте британского правительства.

По ней предполагается повышение требований к квалификации для получения рабочей визы.

Ожидается, что рабочие визы для должностей низшего уровня будут доступны только при доказанном дефиците кадров в стратегически важных сферах. Прежде чем нанимать иностранца, компании должны инвестировать в обучение местных работников и предоставить план развития персонала.

Более жесткие требования для получения учебной визы будут к английскому языку, а также введение ограничений на продление виз после обучения.

Напомним, агентство ООН по делам беженцев сократило помощь украинцам, эвакуированным из прифронтовых районов.

Ранее мы писали, что новые власти Германии отменяют распоряжение прежнего правительства, разрешающее просителям убежища въезжать в страну, и будут разворачивать их на границах.