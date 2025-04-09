Президент США Дональд Трамп намерен штрафовать мигрантов на 998 долларов за каждый проведенный в стране день после решения суда о принудительной депортации.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на документ и источник в Белом доме.

По данным агентства, в случае неуплаты штрафов и отказа покидать страну имущество нарушающих постановления судов мигрантов будут изымать.

"Если они этого не сделают, то столкнутся с последствиями. Это штраф в размере 998 долларов в день за каждый день, когда нелегальный иностранец просрочил окончательный приказ о депортации", - сказала пресс-секретарь Министерства внутренней безопасности США Триша Маклафлин.

Другой чиновник администрации на условиях анонимности сообщил, что штрафы планируют применять задним числом в течение пяти лет. В результате это может привести к накоплению штрафов на сумму более миллиона долларов.

Министерство внутренней безопасности отмечает, что штрафы введены с 31 марта и могут коснуться примерно 1,4 миллиона мигрантов, которые были депортированы по решению иммиграционного судьи.

Отметим, что наложение таких штрафов обосновано законом еще от 1996 года и уже применялись при первом сроке Трампа в 2018 году.

Как мы писали, в январе в США началась крупнейшая в истории страны депортация нелегальных мигрантов. Сотни задержанных нелегалов были депортированы военной авиацией.

Также сообщалось, что власти будут высылать целые семьи незаконных мигрантов, включая родителей, чьи дети были рождены на американской территории.