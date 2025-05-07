Новые власти Германии отменяют распоряжение прежнего правительства, разрешающее просителям убежища въезжать в страну, и будут разворачивать их на границах.

Об этом заявил глава МВД ФРГ Александер Добриндт.

Количество подразделений федеральной резервной полиции на границах удвоится - до 12 рот. Также добавят мобильные группы контроля и наблюдения. Полицейские будут работать по 12 часов вместо 8-часовых смен.

Напомним, это изменение является одним из пунктов коалиционного соглашения между ХДС и СДПГ.

Как мы писали, еще в прошлом году на тот момент глава МВД Германии Нэнси Фезер заявила, что ресурсы Германии и её федеральных земель по принятию мигрантов практически исчерпаны. Фезер распорядилась ввести временные меры контроля на всех сухопутных границах ФРГ для снижения притока беженцев и в рамках борьбы с террористической угрозой.

Также мы рассказывали, что украинцы оказались на втором месте среди нелегалов, которым Германия отказала во въезде в прошлом году.

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