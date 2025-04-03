Число украинок в Польше, которые хотели бы вернуться на родину после окончания войны, значительно уменьшилось за последние полгода.

Об этом сообщает местное издание Rzeczpospolita, ссылаясь на данные опроса, проведённого среди украинских беженок.

Так, в настоящее время о планах вернуться сообщили 31% опрошенных, хотя осенью прошлого года их было 41%. Ещё треть украинок хотели бы остаться в Польше навсегда, 13% хотят получить польское гражданство.

Среди условий возвращения в Украину женщины назвали полную остановку войны (61%), прекращение боевых действий и авиаударов (40%), наличие хорошо оплачиваемой работы (34%), ликвидацию коррупции (31%).

Только 5% опрошенных назвали среди причин для своего возвращения окончания права на временное проживание в Польше, прекращение социальных выплат указали только 1%.

По данным исследования, украинские беженки в Польше – это преимущественно представительницы среднего класса, большинство из которых работает (60%), но чаще всего на работах, не соответствующих уровню их квалификации.

Ранее журнал Economist писал, что беженцы из Украины могут навсегда остаться в Европе.

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Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Россияне продвинулись у границ Донецкой и Днепропетровской областей – в районе села Серебряное, свидетельствует карта Deep State. Военные аналитики пишут, что на Лиманском направлении неприятель скопил большую группировку, в 10 раз превышающую по численности украинские войска. Военные пишут, что россияне начнут наступление в апреле.

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