Еврокомиссия прогнозирует, что украинцы начнут постепенно возвращаться домой уже в этом году, хотя Брюссель и не видит пока признаков прочного мира.

Об этом говорится в докладе ЕК.

В базовом сценарии заложено, что до конца этого года количество беженцев из Украины в ЕС сократится с 4,3 млн в январе до 4,1 млн, а затем до 3,8 млн к концу 2026 года.

В докладе ЕК говорится, что рост рабочей силы в период с 2022 по 2024 год, в значительной степени обусловленный притоком беженцев из Украины, скорее всего, прекратится в 2025 и 2026 годах, поскольку естественная убыль населения возобновится в 2026 году.

Напомним, согласно данным из отчета "Мониторинг основных событий в экономике Украины" Министерства экономики, из Украины продолжается отток населения. Так, с начала текущего года еще 104 тысяч граждан уехали в Европу.

В апреле мы писали, что упало количество беженок, которые планируют вернуться из Польши в Украину.

Война в Украине идет 1185-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 23 мая 2025 года в обновляемом онлайне.