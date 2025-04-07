У властей Евросоюза нет четкого плана, что делать после завершения войны с Директивой о временной защите, благодаря которой 4,3 миллиона украинцев заехали в ЕС, могут там жить, работать и получать доступ к услугам. Поэтому беженцы на территории сообщества могут столкнуться с тем, что их правовой статус окажется под угрозой.

Об этом пишет Euroactiv.

Директиву не использовали с момента ее принятия в 2001 году и до полномасштабного вторжения России. В прошлом году правительства стран ЕС согласились продлить ее до марта 2026 года, что значительно превышает ее первоначальные рамки, которые допускали двухлетний период защиты с возможным продлением на один год. Прекращение огня в Украине может в одночасье изменить этот сценарий с продлением, оставив принимающим странам решать, сворачивать меры защиты, добиваться интеграции беженцев или подталкивать их к возвращению домой.

По словам заместителя директора Института миграционной политики в Европе Ясмейн Слоотьес в будущем продления снова возможны. Однако, хотя директива и обеспечила быструю защиту, она носит временный характер.

"Если у вас есть только один год легального статуса, получение долгосрочного договора аренды становится очень сложным. А работодатели вряд ли предложат вам контракт", — сказала Слоотьес.

Уровни защиты также различаются в зависимости от страны. Каждая страна ЕС интерпретирует директиву по-разному в своем национальном законодательстве.

В Еврокомиссии заявили, что начала рассматривать следующие шаги по поводу дальнейшего предоставления временной защиты. В ЕС намерены рассмотреть этот вопрос на следующем заседании Совета по внутренним делам в июне.

Любое решение о прекращении временной защиты потребует согласия всех государств-членов. Некоторые страны не ждут единодушия в этом вопросе и уже предприняли действия по поиску "более долгосрочного постоянного статуса" на национальном уровне. Польша вскоре предложит трехлетний национальный временный статус резидента украинцам, которые имели непрерывную временную защиту в течение как минимум года. В Чехии новый специальный пятилетний вид на жительство будет доступен для украинцев, которые прожили там более двух лет и работают, а их дети посещают местные школы.

Но даже Прага, одна из крупнейших принимающих стран, дала понять, что не будет выдавать никаких новых временных защит после окончания войны.

Последние опросы свидетельствуют о том, что число беженцев, планирующих вернуться в Украину, сокращается. Данные Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев показывают снижение таких с 65% в 2024 году по сравнению с 77% в предыдущем году. Доля тех, кто не определился, выросла с 18% до 24% в 2024 году, а число тех, кто говорит, что не имеет надежды на возвращение, выросло более чем вдвое: с 5% до 11%.

На днях мы писали, что в Германии готовят пересмотр выплат Bürgergeld, которые получают в том числе украинские беженцы.

Также сообщалось, что количество украинок в Польше, которые хотели бы вернуться на родину после окончания войны, значительно уменьшилось за последние полгода.