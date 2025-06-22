Вице-премьер Украины Алексей Чернышов, который стал фигурантом уголовного дела и покинул страну, вернулся в Украину.

Об этом сперва заявил в своем телеграм-канале народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк, а позже сообщил и сам Чернышов.

"Подтверждаю, Алексей Чернышов вернулся в Украину", - написал Железняк.

Позже и сам Чернышов на своей странице в Фейсбуке также выложил пост о своем возвращении в Украину. Он пообещал прокомментировать "кампанию по дискредитации".

"Наконец-то дома. Непростая, но очень важная командировка (которая благодаря некоторым медиа стала неожиданно популярной) завершена. Завтра возвращаюсь к работе в Кабмине: будем воплощать договоренности на практике", - написал вице-премьер.

Напомним, что после выезда Чернышова за границу у него в Украине прошли обыски, а НАБУ и САП задержали двух его близких соратников - директора по коммерческим вопросам АО "Укргаздобыча" Максима Горбатюка и члена правления НАК "Нафтогаз" Василия Володина.

Ранее сообщалось, что вице-премьера уговаривал вернуться назад близкий к президенту Украины Владимиру Зеленскому бизнесмен Тимур Миндич, человеком которого считается Чернышов. Однако, по информации Железняка, с усилиями Миндича возвращение вице-премьера не связано.

Подробнее о скандале вокруг Чернышова мы писали в отдельном материале.