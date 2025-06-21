Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что по переговорам с россиянами в Стамбуле украинская делегация находится "в сложной ситуации выбора".

Об этом он рассказал во время общения с журналистами.

"Для русских важно оторвать Америку от Украины, прекратить помощь. Для этого нужно продемонстрировать дипломатичность. Дипломатичность проявляется в возможности встречи с украинской стороной, желательно без Америки. Если состоится еще пара встреч, они будут демонстрировать Америке идущий дипломатический процесс и, соответственно, санкции будут откладываться. А мы будем действительно в сложной ситуации выбора: продолжать вот так (переговоры - Ред.) или идти в другом направлении", - заявил президент.

Другие заявления президента во время брифинга:

1. Зеленский отметил, что численность российской армии, воюющей в Украине достигла 695 тысяч человек.

"Плюс Курское, Белгородское направления – там, где они напротив Харькова. Есть еще около 52 тысяч на Сумском направлении", - заявил глава государства.

Он подчеркнул, что в настоящее время продвижение россиян в Сумской области составляет всего 200 метров.

"И это большая проблема для русских. Они хотят "продать" успех на Сумщине и Харьковщине. Потому что если успеха соответствующего нет, президент США Дональд Трамп скорее будет давить на них санкциями", - заявил Зеленский.

2. Президент фактически ответил отрицательно на вопрос о том, планирует ли он отправить в отставку премьер-министра Дениса Шмыгаля, слухи о чем прошли накануне.

"Если бы я решил сменить премьер-министра, я бы в первую очередь сказал бы ему об этом. Разговора об отставке с премьер-министром у меня не было. Мы все-таки много лет работаем. Я действительно его уважаю, особенно за эти годы полномасштабной войны. Безусловно, и за тот опыт, и просто по-человечески", - сказал он.

3. Зеленский упомянул и вице-премьера Алексея Чернышова, который является фигурантом уголовного дела. Президент заявил, что он выехал за границу по поручению его и правительства и вскоре должен вернуться.

"У Чернышова командировка, во время которой у него было 2 задания. Задания от меня, от правительства, от всех нас. Первое - это открывать хабы в разных странах, а второе - множественное гражданство. Насколько я понимаю, он эти две вещи делает. Поездка закончится, должен вернуться, все", - сказал он.

4. Президент повторил, что готов покупать американское оружие и за деньги, но дал понять, что Украина ведет переговоры с Вашингтоном и о том, чтоб получать его в качестве взноса в фонд по минеральной сделке.

"У нас построен очень хороший диалог Свириденко - Бессент через соглашение, которое есть. Бессенту передали именно тот пакет оружия, который нам нужен. Будем ждать фидбек. Там очень большая сумма. Туда входят системы "Пэтриотов". Как я и сказал, мы готовы найти деньги на весь этот пакет", - сказал он.

5. Зеленский заявил, что ни одна из систем "Пэтриот" в последнее время не была поражена.

6. Мобильные группы сбивают треть "шахедов", заявил Зеленский. По его словам, для этого используются и дроны-перехватчики украинского производства, финансированием которых занимаются Германия и Канада на сумму в четыре миллиарда долларов. Эти дроны производят 4 компании.

7. Президент не исключает своего участия в саммите НАТО и встречи там с президентом США Дональдом Трампом, с которым он хочет обсудить поставки американского оружия и санкции против РФ.

"Моя поездка не зависит от того, будет ли встреча с Трампом. Во-первых, я не уверен, что поеду, но все же вероятность велика. На самом деле решу накануне", - сказал он.

8. Зеленский сказал, что Украина открывает производственные линии за рубежом в Дании, Норвегии, Германии, Канаде и Британии для совместного производства дронов, ракет и артиллерии.

9. Во время обмена телами Россия передала по меньшей мере 20 тел россиян или иностранцев, которые воевали за Россию. Представители РФ заявляют, что "такого не может быть".