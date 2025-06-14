Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что определится с дальнейшим участием в переговорах с РФ после завершения обмена пленными.

Об этом он сообщил во время брифинга.

По словам Зеленского, ориентировочно он закончится 20-21 июня.

"После этого мы обсудим наши дальнейшие шаги", - сказал президент.

Зеленский также отметил, что в настоящее время команды президентов Украины и США работают над организацией встречи между ним и главой США Дональдом Трампом на саммите G7.

Там он планирует поднять вопросы дальнейших переговоров с РФ и санкций против России: "нам нужна политическая воля президента США, если он захочет".

Украинский лидер сказал, что Киев подготовил предложение о "глобально мощном" пакете вооружений, который он бы хотел получить от США, но нужна договоренность на уровне президентов.

Кроме того, Зеленский сообщил, что украинские войска остановили наступление РФ в Сумской области и опроверг информацию о том, что российские войска зашли на территорию Днепропетровской области.

Во время общения с журналистами президент признал, что обострение на Ближнем Востоке после удара Израиля по Ирану может негативно сказаться на Украине.

По его словам, удары уже привели к резкому повышению цены на нефть.

"Для Украины это отрицательно, ведь РФ усиливается за счет больших доходов от экспорта нефти. Этот фактор нам точно не помогает", - сказал Зеленский.

Также он заявил, что хотелось бы, чтобы "на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке и увеличения помощи Израилю, не уменьшалась помощь Украине".

Кроме того, президент рассказал, что ему не понравились поздравления госсекретаря США Марко Рубио с днём России.

"Они хотят забрать нашу независимость. Эта война, именно за независимость Украины. Война России против Украины. Да, я воспринимаю не с большим позитивом, когда люди хотят забрать независимость у Украины, а наша партнерская страна - Соединенные Штаты - их поздравляют с таким днем", - сказал Зеленский.

Ранее президент заявил, что западные страны увязывают усиление санкций против России с началом мобилизации 18-летних граждан в Украине.