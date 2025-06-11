Россия планирует захватить Одессу, а затем выйти к границе с Молдовой и Румынией.

Об этом заявил президент Украины Зеленский на саммите "Украина – Юго-Восточная Европа" в Одессе.

"Мы сегодня здесь, в нашем прекрасном городе Одесса. Этот красивый город является мишенью для России... Российские военные планы указывают на этот регион – Одесса – и потом до границы с Молдовой и Румынией", – сказал президент Украины.

Напомним, на днях глава военного комитета Государственной думы РФ Андрей Картаполов заявил, что Украина может потерять "Днепропетровск, Харьков, Одессу и Николаев", если не согласится на нынешние условия Москвы.

Как сообщалось, РФ требует вывода украинских войск с территории Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

Война в Украине идет 1204-й день. Следим за последними новостями и ключевыми событиями 11 июня 2025 года в обновляемом онлайне.

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