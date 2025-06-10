Западные страны увязывают усиление санкций против России с началом мобилизации 18-летних граждан в Украине.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию Valaszo Oline.

"Перечисляя причины, западные партнеры не приняли решение о санкциях, потому что Украина не мобилизует людей с 18 лет и старше. Я не считаю, что мы должны мобилизовать людей с 18 лет, как думали лидеры других стран", - заявил президент.

По его словам, Украина может мобилизовать 27 тысяч человек в месяц, а РФ – 40-50 тысяч, "потому что их потери больше". При этом он добавил, что в ВСУ "тысячи людей сражаются на фронте без надлежащего оружия".

"Лидеры мира, конечно, могут думать о том, сколько еще выдержит Украина, но мы ждем от мира, чтобы он остановил Путина. Соединенные Штаты могли бы ввести санкции, а Европа могла бы придумать, как повлиять на Китай. Мы боремся с ситуацией, которая может выглядеть как переход к третьей мировой войне", - сказал Зеленский.

Напомним, на днях волонтер Мария Берлинская заявила, что в настоящее время Украина уже находится в том моменте, когда и женщины, и молодежь с 18 лет должны готовиться к мобилизации.

А командир 93-й бригады ВСУ Шамиль Крутков считает, что Украина все-таки начнет мобилизовывать 18-летних.