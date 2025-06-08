Украина уже находится на том моменте, когда и женщины, и люди с 18 лет должны готовиться к мобилизации. Об этом заявила волонтер Мария Берлинская в интервью LB Live.

По ее словам, в настоящее время пока нет такой необходимости. Однако она уверена, что все взрослое население, без исключения, должно быть готово к мобилизации.

"Очень не хочу, чтобы служили вчерашние школьники, женщины. У нас еще есть мобилизационный ресурс, возможность рекрутировать иностранцев. Есть люди, которые никогда не были задействованы в обороне, но могут", - сказала Берлинская.

Заявление Берлинской вызвало негативные комментарии со стороны народных депутатов Украины.

"Я думаю, что начать нужно не с 18-летних девушек, а с госпожи Берлинской. Возможно, ей сначала нужно мобилизоваться, а уже потом рассказывать кого мобилизовывать", - заявил нардеп Алексей Гончаренко.

"Знаете, когда в стране полным полно пышущих здоровьем членов набсоветов, представителей грантовых организаций, завсегдатаев форумов, конференций, презентаций и панелей, заикаться о том, что "женщинам и восемнадцатилетним нужно готовиться к мобилизации", это значит прямо сказать - чтобы вот эти милые напомаженные бородачи могли и дальше составлять часть безопасно чувствующей себя тусовки. Ценой женщин и восемнадцатилетних", - написал нардеп Максим Бужанский.

Также и Бужанский, и Гончаренко выразили уверенность, что мобилизации для женщин в Украине не произойдет.

Напомним, в конце апреля мы писали о том, что украинцам старше 60 лет могут разрешить добровольно записываться в ВСУ.

Война в Украине идет 1201-й день. Следим за последними новостями и ключевыми событиями 8 июня 2025 года в обновляемом онлайне.