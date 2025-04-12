В окружении президента Владимира Зеленского считают, что служить в украинской армии должны все граждане страны, включая женщин.

Об этом заявил заместитель главы Офиса президента Павел Палиса в интервью телеграм-каналу Bihus.

По его словам, Украине нужно перенять опыт Израиля, где воинская обязанность распространяется на всех граждан, независимо от пола.

Чиновник заявил, что лица, не служившие в Вооружённых силах, могут быть лишены доступа к ряду государственных услуг и возможностей (например, трудоустройства на государственную службу).

Напомним, по данным The Washington Post, последние месяцы в Израиле всё больше резервистов уклоняются от службы в армии.

По данным издания, всё больше израильских резервистов предпочитают не являться на службу, что создаёт дополнительную нагрузку на и без того перегруженную армию в условиях постоянно расширяющейся зоны боевых действий.

Ранее стало известно, что базовая общевойсковая подготовка станет обязательной дисциплиной в вузах Украины.

Отмечалось, что женщины будут проходить военную подготовку исключительно добровольно.