Некоторые работники украинских предприятий могут потерять бронь от мобилизации с 28 мая
С завтрашнего дня часть украинских работников может потерять бронь от мобилизации. С 28 мая предприятия, имеющие статус критически важных, обязаны подтвердить этот статус.
Об этом говорится в письме Министерства экономики Украины.
До 28 мая включительно такие предприятия или ведомства обязаны направить на электронную почту Минэкономики:
- Сведения об уплате налогов и сборов в бюджет и фонды за период с 01.01.2025 по 30.04.2025;
- Отчет из информационных систем налоговой по расчетам;
- Документы о праве собственности или аренды на объекты недвижимости;
- Подтверждение ведения деятельности минимум в трех и более областях Украины.
Если предприятие не предоставит необходимую информацию, его статус критически важного может быть отменен. Это означает, что работники, получившие бронь от мобилизации, могут её потерять.
Решения о подтверждении или аннулировании статуса будет принимать специально созданная комиссия Минэкономики.
Ранее сообщалось, что некоторые медики в Украине потеряют бронь. В Министерстве охраны здоровья готовят списки тех, кого лишат отсрочки.
Также мы писали, что в Украине хотят отменить отсрочку от мобилизации некоторым учащимся ПТУ.