С завтрашнего дня часть украинских работников может потерять бронь от мобилизации. С 28 мая предприятия, имеющие статус критически важных, обязаны подтвердить этот статус.

Об этом говорится в письме Министерства экономики Украины.

До 28 мая включительно такие предприятия или ведомства обязаны направить на электронную почту Минэкономики:

Сведения об уплате налогов и сборов в бюджет и фонды за период с 01.01.2025 по 30.04.2025; Отчет из информационных систем налоговой по расчетам; Документы о праве собственности или аренды на объекты недвижимости; Подтверждение ведения деятельности минимум в трех и более областях Украины.

Если предприятие не предоставит необходимую информацию, его статус критически важного может быть отменен. Это означает, что работники, получившие бронь от мобилизации, могут её потерять.

Решения о подтверждении или аннулировании статуса будет принимать специально созданная комиссия Минэкономики.

Ранее сообщалось, что некоторые медики в Украине потеряют бронь. В Министерстве охраны здоровья готовят списки тех, кого лишат отсрочки.

Также мы писали, что в Украине хотят отменить отсрочку от мобилизации некоторым учащимся ПТУ.