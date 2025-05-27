Работники предприятий, не подтвердивших статус, утратят бронь от мобилизации. Иллюстративное фото: из открытых источников

С завтрашнего дня часть украинских работников может потерять бронь от мобилизации. С 28 мая предприятия, имеющие статус критически важных, обязаны подтвердить этот статус.

Об этом говорится в письме Министерства экономики Украины.

До 28 мая включительно такие предприятия или ведомства обязаны направить на электронную почту Минэкономики:

  1. Сведения об уплате налогов и сборов в бюджет и фонды за период с 01.01.2025 по 30.04.2025;
  2. Отчет из информационных систем налоговой по расчетам;
  3. Документы о праве собственности или аренды на объекты недвижимости;
  4. Подтверждение ведения деятельности минимум в трех и более областях Украины.

Если предприятие не предоставит необходимую информацию, его статус критически важного может быть отменен. Это означает, что работники, получившие бронь от мобилизации, могут её потерять.

Решения о подтверждении или аннулировании статуса будет принимать специально созданная комиссия Минэкономики.

Ранее сообщалось, что некоторые медики в Украине потеряют бронь. В Министерстве охраны здоровья готовят списки тех, кого лишат отсрочки.

Также мы писали, что в Украине хотят отменить отсрочку от мобилизации некоторым учащимся ПТУ.

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