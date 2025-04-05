Пассажирский маршрутный транспорт в городе Дрогобыч Львовской области Украины остановил работу после инцидентов между водителем и военкомами.

Об этом сообщил директор компании-перевозчика "Сигма" Михаил Пастушак у себя в Фейсбуке.

Глава предприятия поясняет, что водители объявили забастовку после того, как вчера, 4 апреля, служащие ТЦК забрали их коллегу прямо из автобуса и отправили на военную медкомиссию.

По словам Пастушака, "сделать бронь для работников практически нереально", поэтому водители отказались выходить на маршруты, чтобы не быть мобилизованными.

Городские власти заявили, что "принимаются меры по стабилизации пассажирских перевозок в городе".

Львовский областной ТЦК подтвердил инцидент с водителем, при этом заявляя, что при мобилизации "никаких нарушений прав и унижения человеческого достоинства не было".

Также в центре комплектования дали понять, что намерены и дальше мобилизовывать маршруточников.

"Ни один закон не предусматривает автоматического освобождения от мобилизации только на основании трудоустройства", – добавили в ТЦК и посоветовали компании-перевозчику подать заявку на бронирование (её директор и говорит, что добиться этого "нереально").

Напомним, Всеукраинское объединение пассажирских перевозок предупреждало, что с апреля ожидается острый дефицит водителей общественного транспорта в Украине.

Также "Страна" рассказывала, что изменится в Украине с 1 апреля, помимо нового порядка бронирования в ТЦК.