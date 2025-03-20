В Украине с 1 апреля может начаться резкий дефицит водителей общественного транспорта, потому что многие из них потеряют бронь и не станут выходить на работу.

Об этом заявил глава Всеукраинского объединения пассажирских перевозок Игорь Житинский в комментарии ТСН.ua.

По его данным, только 30-40% транспортных предприятий в Украине могут бронировать своих водителей из-за несоответствия одному из критериев - зарплата больше 20 тыс. гривен.

"Например, в Черкасской области только 10% транспортных предприятий могут забронировать водителей. А другие – не подпадают под критерии бронирования. Поэтому ситуация складывается таким образом, что после 1 апреля в некоторых городах вообще некому будет выезжать на маршруты. Есть угроза, что большинство водителей "бросят ключи" и будут искать работу с возможностью бронирования", – говорит Житинский.

Он рассказал, что проблемы с бронированием меньше в "жирных" регионах, таких как Киев.

"Также в лучшем положении государственные и коммунальные предприятия – они имеют особый статус. А хуже всего перевозчикам, которые оформлены как ФЛП, они вообще не подпадают под критерии бронирования", – отмечает Житинский.

Напомним, в конце февраля Кабмин изменил порядок бронирования от мобилизации.

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