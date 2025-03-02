С 1 марта 2025 года в Украине ожидается ряд важных изменений.

Ожидается повышение пенсий на несколько сот гривен.

Завершается упрощенное возвращение на военную службу.

Продлеваются сроки бронирования.

Аннулируются декларации с семейным врачом. Вводятся новые фискальные чеки и штрафы для предпринимателей.

Об этих и других нововведениях – в обзорном материале "Страны".

Повышение пенсий в марте: кто и насколько получит прибавку

С 1 марта в Украине пройдет индексация пенсий. Выплаты у более чем 10 миллионам граждан увеличатся на 11,5%, в том числе.

Индексация затронет:

▪ пенсионеров, получающих пенсию на общих основаниях;

▪ пенсионеров, работавших в силовых структурах;

▪ граждан, которые имеют выплаты по инвалидности или утрате кормильца в результате Чернобыльской катастрофы;

▪ инвалидов войны и участников боевых действий, получающих минимальные пенсионные выплаты;

▪ бывших государственных служащих и работников местного самоуправления.

При этом установлен лимит максимального повышения – оно не превысит 1500 грн, независимо от категории пенсионеров.

Минимальная прибавка составит не менее 100 грн. Средний прогнозируемый рост пенсий после индексации – 556 грн.

Также с 1 марта будет проведена индексация ежемесячных страховых выплат для 158 тысяч граждан, пострадавших на производстве или получивших профзаболевания.

Снижение цен на лекарства

Совет нацбезопасности и обороны Украины в феврале принял решение об увеличении доступности лекарств. С 1 марта 2025 года цены на самые востребованные препараты украинских производителей снизятся в среднем на 30%.

Подешевеют около 200 наименований лекарств в форме таблеток, капель, порошков и растворов.

В их числе:

▪ противовоспалительные и противоревматические лекарства;

▪ средства от простуды и кашля;

▪ препараты для снижения давления;

▪ успокоительные;

▪ антигистаминные препараты;

▪ витамины и микроэлементы;

▪ противоязвенные средства;

▪ глазные капли и назальные спреи.

Продление сроков бронирования

Критически важные предприятия должны были подтвердить свой статус и перебронировать работников до 28 февраля 2025 года. Но из-за кибератаки на госреестры Кабмин продлил срок на месяц – до 31 марта.

До этого времени предприятиям необходимо подтвердить критичность и заново забронировать сотрудников через портал "Дия".

После обновления статуса критичности до 1 апреля бронирование будет проходить без задержек и останется действительным на 12 месяцев.

Сами критерии бронирования по предприятиям уже обновили.

Завершение упрощенного возвращения на военную службу

С 1 марта упрощенный порядок возвращения на военную службу для военнослужащих, самовольно покинувших часть, перестает действовать.

Ранее военные могли подать заявку через "Армия+", в течение 72 часов восстановить выплаты, социальные гарантии и даже сменить место службы на основании рекомендации другой части.

После 1 марта процесс возвращения усложнится. По данным Минобороны, процедура восстановления может занять несколько месяцев, а до этого момента выплаты и социальные гарантии оставаться замороженными.

Перевод часов в Украине в марте 2025 года

В ночь с 29 на 30 марта в Украине планируется переход на летнее время – стрелки часов должны быть переведены на час вперед.

В прошлом году Рада приняла закон об установлении в стране единого зимнего времени, аргументируя это негативным влиянием смены часового пояса на здоровье, вопросами нацбезопасности и отсутствием экономического эффекта.

Документ пока не вступил в силу – законопроект находится на подписи у президента с августа 2024 года.

Аннулирование деклараций с семейным врачом

1 марта 2025 года истекает срок верификации данных в Электронной системе здравоохранения (ЭСОЗ). В результате некоторые декларации пациентов могут быть аннулированы, что приведет к потере доступа к гарантированным медицинским услугам до повторного оформления.

Риску аннуляции подвержены:

▪ дети до 14 лет – требуется обновление данных свидетельства о рождении и идентификационного кода;

▪ дети от 14 лет, получившие ID-карту, – нужно заменить в декларации свидетельство о рождении на паспортные данные;

▪ пациенты, изменившие фамилию, паспортные данные или номер телефона;

▪ граждане, заключившие декларацию в 2018 году без налогового номера;

▪ лица, не посещавшие врача более трех лет.

В этой связи рекомендуют связаться с семейным врачом и подтвердить свои данные.

Новые фискальные чеки

С 1 марта 2025 года в Украине изменятся требования к фискальным чекам. Некоторые реквизиты, ранее обязательные, будут исключены – например, номер ID-карты покупателя и подпись кассира. Вместо этого в чеках появится информация о способе оплаты - наличные или банковская карта - и валюте расчета.

Также обновится программное обеспечение кассовых аппаратов и электронных расчетных систем, что позволит предпринимателям адаптироваться к новым требованиям без дополнительных затрат.

Несоответствие чеков новым требованиям грозит предпринимателям штрафами. Согласно закону о РРО, за ошибки в формировании чеков предусмотрены финансовые санкции, зависящие от суммы продажи или выполненных работ.

Также штрафы будут накладывать за:

▪ Выдачу чеков старого образца – штраф в размере 100% от суммы в документе;

▪ Трудоустройство без оформления – от 80 000 до 240 000 грн за каждого сотрудника;

▪ Отсутствие POS-терминала – от 1700 до 17 000 грн + 8500 грн штрафа от Госпродпотребслужбы;

▪ Игнорирование запросов налоговой (непредоставление документов или ответов) – 8000 грн;

▪ Нарушение трудового законодательства – от 8500 до 34 000 грн;

▪ Ведение деятельности без регистрации ФЛП – от 17 000 до 85 000 грн;

▪ Недопуск инспектора труда – 128 000 грн;

▪ Отсутствие регистратора расчетных операций (РРО) – штраф в размере 100% от стоимости реализованных без РРО товаров (150% при повторном нарушении).

Компенсация за размещение переселенцев

С марта изменяются условия господдержки граждан, предоставляющих жилье переселенцам.

Согласно новым правилам, если человек, получающий выплаты как ВПЛ, находился за границей более 30 дней, помощь прекращается.

Компенсация также не предоставляется, если владелец жилья и переселенец являются родственниками.

Размер выплат останется прежним – 450 грн на каждого проживающего в предоставленном жилье переселенца.