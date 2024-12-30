На захваченных РФ территориях Украины перестанут платить пенсии тем, кто не получил российский паспорт.

Об этом заявил назначенный россиянами "губернатор" Херсонской области Владимир Сальдо.

"Пенсии будут оформляться только тем, кто оформил российское гражданство. То есть льготная возможность оставаться гражданином Украины и получать пенсию из российского бюджета заканчивается", – сказал Сальдо.

Ранее мы писали, что от жителей оккупированных территорий требовали заявление о нежелании иметь паспорт Украины.

Также мы подробно рассказывали в отдельном материале, как в захваченных регионах выдают паспорта РФ и другие российские документы.

Война в Украине идет 1041-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 30 декабря 2024 года в обновляемом онлайне.

По данным военного паблика Deep State, российские войска продвинулись к юго-западу от Покровска (в Новоелизаветовке и Нововасильевке), к западу от Курахово (в посёлке Шевченко), к трассе восточнее Мирнограда (деревня Воздвиженка) и в городе Торецке, а также южнее от него. Кроме того, в Курской области россияне продвинулись в районе села Погребки на северном фланге украинского плацдарма.

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