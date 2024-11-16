Министерство внутренних дел РФ подготовило законопроект, в котором предлагается ограничить срок временного пребывания украинцев и право на работу в России без разрешительных документов до 31 марта 2025 года.

Далее для продолжения проживания в России украинцам понадобится оформить вид на жительство (ВНЖ), а для работы – патент (например, в Москве за него нужно платить каждый месяц по 7500 рублей, что чуть больше чем 3000 гривен), пройти дактилоскопию, медосвидетельствование, в том числе на ВИЧ, а также фотографирование.

Исключение составят захваченные Россией территории Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей – там срок пребывания для "иностранцев" будет продлеваться "на период действия договора с работодателем", но не позднее 31 декабря 2025 года.

Сейчас, по закону, граждане Украины могут временно пребывать в РФ, не соблюдая установленный для всех остальных иностранцев срок в 90 дней, и работать без разрешительных документов.

"Но большинство украинских граждан, длительное время находясь в России, до сих пор своё правовое положение не урегулировали", – говорится в пояснении к проекту.

В МВД РФ отмечают, что это говорит о нежелании приезжих из Украины "иметь правовую связь с Россией и об отсутствии заинтересованности легального пребывания в России, что создает угрозу национальной безопасности".

Объясним, что это означает.

В реальности во всех аннексированных регионах уже сегодня не устроишься на работу без российского паспорта. Не трудоустраивают даже по "ДНРовскому"/"ЛНРовскому".

На территории собственно РФ людей с паспортами Украины преимущественно тоже не берут, независимо от наличия или отсутствия у них патента на работу.

Кандидат на должность с украинским паспортом, который до сих пор не получил гражданства РФ, внутреннюю проверку по безопасности в российской компании, скорее всего, не пройдёт.

Но при этом, гражданин Украины имеет право жить на российской территории без действующего для других иностранцев ограничения в 90 дней.

Поэтому практическое применение новый закон, в случае, если его примут, может иметь касательно фактического пребывания украинцев в России.

Это значит, что все находящиеся или пребывающие в РФ (а также на захваченных территориях без трудового договора) граждане Украины за три месяца, начиная с 1 апреля 2025 года, должны будут или получить российский паспорт, или оформить российский ВНЖ. В противном случае их пребывание станет незаконным, и они будут либо оштрафованы, либо депортированы.

Ранее Россия ввела фильтрацию в Шереметьево для тех, кто прилетает в Россию по украинскому паспорту, то есть не граждан РФ.

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