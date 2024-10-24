Сын Виктора Януковича Александр получил российское гражданство и занимается в РФ бизнесом.

Об этом сообщает российское государственное агентство РИА Новости.

В документах сказано, что 10 лет назад Янукович-младший зарегистрировал в Санкт-Петербурге компанию, основным видом деятельности которой указывается управление финансово-промышленными группами.

Напомним, в Украине Александра Януковича в 2014 году СБУ объявила в розыск.

В 2022 году Янукович-младший заявил, что намерен в суде оспорить санкции ЕС против него.

В 2023-м стало известно, что сын Януковича перевёл свой бизнес в российскую юрисдикцию и "прописал" его в Донецке.

Компания "МАКО Холдинг" Януковича-младшего подала заявление о внесении сведений в российский реестр юрлиц.

Теперь компания и её структуры зарегистрированы на улице Артёма в оккупированном Донецке. До этого компания де-юре находилась в подконтрольном Украине Краматорске.

Компания с 2006 года занималась строительством гостиничной недвижимости, управлением ею, торговлей углём и промышленным оборудованием. Находится под санкциями ЕС и США.