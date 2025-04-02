Кабинет министров Украины разрешил предприятиям, обслуживающим объекты критической инфраструктуры сектора системы жизнеобеспечения, бронировать до 75% своих работников.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий Украины.

Ранее для этой категории была установлена квота бронирования в 50%. Ее повышение поможет уменьшить кадровый дефицит в сфере коммунальных услуг, отметили в ведомстве.

"Эти критически важные изменения инициированы для обеспечения бесперебойной работы таких предприятий в условиях военного положения", - говорится в сообщении.

Пересмотр касается специалистов, обеспечивающих теплоснабжение, водоснабжение, водоотвод и вывоз мусора.

"Удалось найти баланс между необходимостью покрытия потребностей коммунальной инфраструктуры и сохранением мобилизационного потенциала в условиях полномасштабной войны. Содержать сети в надлежащем состоянии становится очень сложно", – отметил заместитель министра развития общин и территорий Константин Ковальчук.

Напомним, с 1 апреля вступили в силу новые правила бронирования, которые создают окно возможностей для усиленной мобилизации. Подробнее об этом мы писали в отдельном материале.

Ранее эксперты заявляли, что с 1 апреля в Украине может начаться резкий дефицит водителей общественного транспорта, потому что многие из них потеряют бронь и не станут выходить на работу.