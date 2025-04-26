Некоторым учащимся профессионально-технических училищ в Украине хотят отменить отсрочку от мобилизации.

Об этом заявил замминистра образования Михаил Винницкий в интервью каналу "Новини.LIVE".

С этой целью готовится соответствующий законопроект. Изменения в нормативной базе будут касаться мужчин старше 25-ти лет, которые планируют получить второе профессионально-техническое образование.

Речь идёт об учащихся, которые получили диплом, не попавший за давностью срока в электронную базу. Они заявляют об утере своего диплома и снова поступают в профтехучилище, получая таким образом отсрочку.

Изменения в законе о мобилизации готовятся, чтобы ликвидировать эту схему, сказал Винницкий.

Напомним, Кабинет министров предложил лишить отсрочки от мобилизации мужчин, которые после 25-ти лет пошли получать профтехобразование.

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