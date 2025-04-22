Ведущего разработчика мобильной операционной системы с открытым исходным кодом на базе Android для смартфонов Google Pixel GrapheneOS принудительно мобилизовали.

Об этом сообщается на странице GrapheneOS в социальной сети Х.

На сайте компании - создателя системы сказано, что она зарегистрирована в Канаде, однако сотрудничает с разработчиками по всему миру.

18 апреля официальные аккаунты GrapheneOS написали, что пару недель назад один из двух ведущих разработчиков проекта "был насильно задержан и отправлен на войну". По словам коллег, сразу после исчезновения "в качестве меры предосторожности" отозвали его доступ к проекту.

Через время выяснилось, что задержание не было связано с GrapheneOS. Также отмечается, что возможности отменить решение о призыве разработчика на военную службу не существует.

Где произошло задержание, не указывается, однако судя по контексту, в Украине.

"Мы избегали указания страны или войны, чтобы не вовлекать GrapheneOS в дебаты о принудительном призыве в условиях экзистенциальной оборонительной войны", - говорится в посте.

Разработчики отдельно опровергли предположения, что их коллега из России или Израиля. При этом не отреагировали на несколько упоминаний Украины.

Мобилизованного сотрудника называют "невероятно талантливым исследователем в области безопасности и инженером". По заявлению компании, команда постаралась донести эту информацию до военного командования в надежде, что разработчик не окажется на передовой.

GrapheneOS — это мобильная операционная система с открытым исходным кодом, основанная на Android Open Source Project и изначально создана с акцентом на безопасности и приватности пользователей. Ее можно установить только на устройства Google Pixel.

Ранее сообщалось, что участника группы "ДК Энергетик", которая выступала на украинском национальном отборе на конкурс "Евровидение" в этом году, мобилизовали в армию, из-за чего концерты пришлось перенести.

В январе мы рассказывали, что львовский военный оркестр отправили в качестве пехоты на передовую.