Львовский военный оркестр отправляют пехотой на передовую.

Об этом сообщила народный депутат София Федына.

"Скоро некому будет на ежедневных похоронах Героев сыграть в последний путь", - написала она.

"Музыканты – ну очень "суперэффективные бойцы". В отличие от полицейских, следователей, гбровцев, силовиков-пенсионеров, которые имеют обучение и умеют пользоваться оружием – ведь не для фронта "мама цветочки растила", – добавила Федына.

Как мы писали,14 января несколько источников сообщили, а Генштаб подтвердил, что из-за дефицита людей в пехоте туда переводят техников, механиков и других специалистов из Воздушных сил, сокращая мобильные огневые группы и "обнажая целые регионы". По утверждению Безуглой, это делается по распоряжению главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

После резонанса в медиа Владимир Зеленский рассказал, что дал команду не переводить специалистов Воздушных сил в пехоту.

Между тем на днях народная депутат Марьяна Безуглая заявила, что Генеральный штаб ВСУ продолжает переводить ценных специалистов из разных родов войск в пехоту.

В то же время Сырский сообщил, что запретил переводить "высококвалифицированный персонал Воздушных сил" в пехоту.